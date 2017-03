Grupos retomam as atividades

Neste mês, a Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação retoma as atividades que estavam sendo realizadas em grupos. Conforme a coordenadora da Secretaria, Virlene Diehl Bussmann, na quarta (1º), foi realizada a primeira reunião do ano para os coordenadores dos Grupos de Terceira Idade. Na ocasião foram tratados assuntos diversos, entre eles, os bailes dos grupos, que já estão agendados ao longo do ano: dia 18 de março, na Linha Sítio, 29 de abril, na sociedade Três de Maio; dia 6 de maio em São Rafael; dia 20 de maio no bairro Vila Célia; dia 24 de junho na Boa Esperança; dia 29 de julho na SEBE; dia 4 de agosto a festa dos Vovôs em São Rafael; dia 23 de setembro na Linha Primavera; dia 30 de setembro no Centro; dia 14 de outubro no Bom Fim; dia 18 de novembro em Santarém; dia 26 de novembro no Canarinho; e dia 9 de dezembro no bairro Glucostarck.

No dia 7 de março, terça-feira, às 13h30min, serão retomadas as atividades de ginástica e alongamento, no Centro. Os trabalhos serão conduzidos pela orientadora, estagiária de Educação Física, Carla Dutra, nas dependências do ginásio Orlando Eckert. Posteriormente, o grupo se dirige até a sala junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para outras dinâmicas.

Também no dia 7 de março, o grupo da ginástica que acontecia na parte da manhã no ginásio de esportes, volta às atividades. As orientações serão do professor de Educação Física, Michel Kich, nas terças e quintas-feiras, das 8h às 9h.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul