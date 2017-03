Guias da taxa e Vigilância Sanitária estão disponíveis para retirada

A Prefeitura de Imigrante informa que estão disponíveis para retirada e pagamento as guias da Taxa do Serviço de Vigilância Sanitária, referente aos estabelecimentos que possuem Alvará Sanitário. A taxa tem vencimento no dia 31 de março de 2017. Também, durante o mês de março, os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, devem encaminhar a solicitação de renovação de Alvará Sanitário.

Ambas ações devem ser efetuadas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, das 7h30min até 11h30min e das 13h até 17h. Para solicitar a renovação, deve ser anexada a cópia do alvará de licença de localização e atividade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1001, com a fiscal Aline.

Texto: Ascom Imigrante