Guias de IPTU e ISS poderão ser retiradas a partir de 2 de maio

As guias do ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), e do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) com a Taxa de Coleta de Lixo para o Exercício de 2017, poderão ser retiradas para pagamento a partir do dia 02 de maio de 2017, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, em horário de expediente.

O pagamento pode ser realizado em parcela única com 7,13% de desconto até 12 de junho de 2017, ou em quatro parcelas e sem desconto com o primeiro vencimento também em 12 de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1100.

Texto: Ascom Imigrante