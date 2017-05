Hino de Lajeado deverá ser executado em cerimônias oficias

Com o objetivo de valorizar os símbolos municipais, entre os quais, o Hino de Lajeado, o Executivo municipal sancionou, em 09 de maio, a Lei nº 10.391. Além de tornar obrigatória a execução do Hino de Lajeado nas solenidades oficiais realizadas no município, a lei também estabelece a obrigatoriedade de ser executado o Hino Rio-Grandense, após a execução do Hino Nacional Brasileiro.

O Hino de Lajeado foi composto por Àlvaro Santi, sendo oficializado pela Lei nº 5.710, em 1996, na gestão do então prefeito de Lajeado, Leopoldo Feldens. Conheça a letra.

Hino de Lajeado

Refrão:

Lajeado!

Neste vale abençoado,

Onde brota a ametista,

O alimento a voz do artista …

Capital, chamam a ti,

Deste chão rico e formoso:

Vale fértil, Taquari

Rio profundo e caudaloso.

Vem do solo tua riqueza

Mineral, cidade jóia.

No trabalho ela se apóia,

E no amor à natureza.

Refrão …

O colono agricultor,

Superando adversidade,

Conseguiu, com seu labor,

Cultivar esta verdade:

Se é pequena a propriedade,

Pela terra é grande o amor;

Menos guerra, mais suor,

Contra a fome, a amizade.

Refrão …

Alemães e italianos,

Portugueses e africanos

Com engenho edificaram

A cidade que hoje cantam.

Mais de um século passado,

Sempre jovem te conservas,

E o futuro te reserva

Liderança neste Estado.

Refrão …

