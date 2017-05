Homem com extenso histórico de prisões e crimes é preso novamente em Lajeado

Na noite do domingo (28) uma guarnição prendeu um indivíduo por furto de veículo no Bairro São José, em Lajeado. A sala de operações informou que o veículo VW Gol, havia sido furtado no Bairro Florestal. Minutos depois, os policiais realizaram a abordagem e detectaram que na condução do automóvel estava um indivíduo, que já é conhecido por ser autor de furtos, especialmente de veículos. Foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido a DPPA onde foi lavrado flagrante por furto de veículo.

O indivíduo é o responsável por diversos furtos de veículos que estavam ocorrendo em Lajeado nos últimos meses. Ele normalmente abandonava os automóveis na mesma região. Nesta segunda – feira (29) também foi localizado e recuperado um veículo Fiorino nas proximidades. Ele havia sido furtado próximo da rodoviária.

Por diversas vezes o indivíduo já tinha sido abordado e preso com objetos que utiliza para realizar os furtos e até mesmo em posse dos veículos furtados.

Abaixo o histórico de prisões e crimes cometidos por este indivíduo no últimos anos:

28/05/2017 Furto de veículo

25/05/2017 Posse de Chave Mixa

17/04/2017 Posse Objetos (ferramentas) para realizar furto

27/03/2017 Furto de Veículo

07/11/2016 Porte Arma de Fogo

11/08/2016 Furto Mão Grande

15/06/2016 Furto de Veículo

22/05/2016 Furto de Veículo

24/10/2015 Furto Qualificado

21/03/2015 Furto

01/02/2015 Furto Arrombamento

25/01/2015 Furto Qualificado

24/01/2015 Furto Descuido

16/05/2014 Homicídio Doloso

07/01/2014 Porte Arma de Fogo

2013 – Tráfico, Receptação(2 vezes)

2012 – Tráfico, Receptação(2 vezes), Furto Qualificado

2011 – Furto Qualificado (3 vezes)

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom BM Lajeado