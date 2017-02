Homem é encontrado morto em Encantado

Um homem de 39 anos foi encontrado morto em sua residência por volta das 18h30 desta quarta-feira (09), no bairro Navegantes, em Encantado. De acordo com a Brigada Militar (BM), Adriano Roberto dos Santos morava sozinho em uma peça nos fundos de uma propriedade, na rua Alberto Pasqualini.

Conforme registro feito na Polícia Civil, o pai de Adriano viu o filho pela última vez na manhã da segunda-feira (06). Em função do sumiço do homem e do odor percebido nas proximidades, ontem à noite familiares foram verificar e constataram que Santos estava sem vida deitado na cama.

A suspeita é de morte por causas naturais. O corpo foi encaminhado para necropsia no DML de Porto Alegre.

Fonte: Rádio Independente