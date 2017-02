Homem é preso com pistola após desentendimento no trânsito em Lajeado

A Brigada Militar (BM) prendeu um homem com uma pistola após um desentendimento de trânsito, por volta das 18h desta terça-feira (14), no Centro de Lajeado. De acordo com o Comando da BM, o acusado teria ameaçado um policial militar de folga com a arma após a desavença no trânsito. As guarnições foram acionadas e abordaram o veículo na rua Bento Gonçalves.

Apreendida no porta-luvas do automóvel uma pistola 380. O acusado foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), pagando fiança de R$ 3 mil para ser liberado. DB

Fonte: Rádio Independente