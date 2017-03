No início da manhã desta terça-feira (21), em cumprimento à mandado de busca e apreensão, o individuo com as iniciais E.R., 29 anos completados hoje, foi preso por tráfico de drogas, no Bairro Vila Moça, em Encantado. Com ele foram apreendidas 78 gramas de cocaína. O conduzido também era investigado pela receptação de eletrônicos furtados. Na residência também foram apreendidas duas TVs de LCD.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Polícia Civil