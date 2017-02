Homem morre afogado em açude em Marques de Souza

Um senhor de 50 anos morreu afogado no açude de uma propriedade na localidade de Picada Flor, em Marques de Souza, na tarde desta quinta-feira (09). De acordo com registro feito na Polícia Civil, Nei Oli Constantin pescava no açude juntamente com familiares, utilizando redes.

A vítima estava dentro da água e, em determinado momento, gritou por socorro e submergiu. Familiares pularam na água e retiraram o corpo do homem, já sem vida. Constantin era morador do bairro Centenário, em Lajeado, e motorista da empresa Expresso Azul. Seu corpo passou por necropsia no DML de Porto Alegre.

O homem está sendo velado na Capela ‘A’ do Memorial Jardim da Montanha até as 13h, quando será transladado à Igreja Católica de Bela Vista do Fão, em Marques de Souza. O sepultamento será às 17h, no cemitério católico da localidade.

Fonte: Rádio Independente