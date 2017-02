Homens são presos e adolescente apreendida por furto em residência de Roca Sales

Três homens foram presos e uma menor apreendida em Doutor Ricardo por volta das 23h30min de ontem (05). Os quatro indivíduos são acusados de participação em um furto na cidade de Roca Sales. A Brigada Militar seguia de Doutor Ricardo para Encantado quando cruzou, na ERS-332, com um Kadett suspeito. O condutor não respeitou a ordem de parada da Brigada Militar e fugiu. A perseguição durou até Linha Guabirova. No interior do carro foram flagradas uma roçadeira, uma maquita, uma bateria, um macaco hidráulico e uma espingarda calibre 36. Os quatro elementos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) em Lajeado. Foram presos: Claumair de Britto Aléssio, 18 anos, Natanael Jora e Marcos Paulo Dutra, ambos com 20 anos. Uma menina de 16 anos foi liberada. Natanael é de Roca Sales e os outros envolvidos são de Encantado. A casa onde ocorreu o furto fica no loteamento Sete de Setembro em Roca Sales.