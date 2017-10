Homens são presos por roubo e crimes contra administração em Poço das Antas

A Polícia Civil, em ação das Delegacias de Polícia de Teutônia e Fazenda Vilanova, com apoio da Brigada Militar, prendeu na terça-feira (10) quatro pessoas pelos crimes de roubo e crimes contra a administração geral em Poço das Antas. Foram presos quatro homens, de 61, 26, 25 e 24 anos, na cidade de Poço das Antas, em cumprimento a mandados cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Segundo o delegado Humberto Roehrig, a ação decorreu de roubo de arma de fogo, ocorrido no dia 03 de outubro do corrente ano. Na ocasião, a Brigada Militar realizava abordagem de rotina, quando os indivíduos presos desacataram, resistiram a prisão, lesionaram os policiais militares, que estavam no exercício das suas funções, e subtraíram, mediante violência física, a espingarda calibre 12 daquela corporação. A arma de fogo já havia sido recuperada no dia 03 de outubro pela própria Brigada Militar. Foi representado pela prisão preventiva e mandado de busca, o que foi cumprido nesta data – relatou o delegado.

Texto: Ascom Polícia Civil