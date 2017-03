Hospital de Carazinho recebe recursos para nova UTI

O Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), no Norte do estado, vai receber R$ 2 milhões para a construção de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com dez novos leitos, e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O convênio para o repasse dos recursos foi assinado na tarde do domingo (5), pelo governador José Ivo Sartori.

“O convênio que firmamos é fruto do trabalho, mas também da mobilização da comunidade de Carazinho”, afirmou o governador, lembrando que a nova UTI vai qualificar o atendimento não só no município, mas em toda a região.

Os recursos são oriundos do Ministério da Saúde, garantidos por meio do convênio e serão transferidos em 12 parcelas mensais. “Não seria possível entregar esse valor sem a compreensão do Estado, mesmo diante das dificuldades atuais”, destacou o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi.

O prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, ressaltou a importância de se buscar soluções, diante das dificuldades por que passam todos os entes públicos. “Foi preciso maturidade para efetuarmos o contrato que é bom para ambas as partes”, disse.

Também estiveram presente, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; a secretária do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos e de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori; o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo; o procurador-geral de Justiça do Estado, Marcelo Dornelles; o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Fabiano Dallazen; o presidente do HCC, Jocélio Nissel Cunha; o reitor da Universidade de Passo Fundo, José Carlos de Souza; e os deputados estaduais, Gilmar Sossela e Juvir Costella.

Texto: Ascom RS