Hospital de Fontoura Xavier recebe berços do Projeto Criança Dália

O Hospital Santa Terezinha, de Fontoura Xavier, foi beneficiado com doações do Projeto Criança Dália, da Dália Alimentos. Na quinta-feira, dia 16 de março, a casa de saúde recebeu, oficialmente, cinco berços cromados, com colchões, conforme exigência da Vigilância Sanitária. Os equipamentos, no valor de R$ 6,8 mil, foram alocados na sala de pediatria, no dormitório das crianças internadas e no ambulatório.

Em nome da casa de saúde, a diretora administrativa Anna Lurdes de Goes, recebeu as doações e relatou as dificuldades financeiras que o hospital vem enfrentando, frisando, também, a importância deste gesto. “Eu e todos os funcionários sentimo-nos agradecidos com a atitude da cooperativa. São ações assim que fazem a diferença e dignificam nossas práticas de coragem e trabalho para manter viva nossa instituição hospitalar”, ressaltou.

A doação, que vem complementar o atendimento de todas as crianças que necessitam dessa acomodação hospitalar, foi entregue pelo presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini; pelo conselheiro da região, Idalmir Nicolini; pelos delegados da cooperativa no município, Gilmar da Silva, Dirceu de Souza Cunha e José Machado e pelo suplente Valdomiro Silva.

O Hospital Santa Terezinha é uma entidade filantrópica, possui 30 anos de fundação, disponibiliza 32 leitos e conta com 29 funcionários. Está em fase de estruturação a ala de raio-X, que visa qualificar o atendimento aos pacientes do município e da região. “Nossa entidade hospitalar se mantém graças a doações e à ajuda da comunidade, que sempre se mostra colaborativa e solidária. Agora, também agradecemos à Dália pela importante parceria constituída”, finalizou Anna.

Piccinini detalhou o funcionamento do projeto, ressaltando que 1,5% das sobras são destinadas ao Fundo Criança Dália para ações nas oito regiões de abrangência da cooperativa pelo Estado. “Esse gesto também visa atenuar a situação do hospital, de cujas dificuldades estamos cientes, uma realidade preocupante em âmbito nacional. A falta de recursos é uma constante em várias instituições hospitalares e o Projeto Criança Dália tenta amenizar, através de doações, essa situações”, comentou o presidente.

Em junho de 2015 o Projeto Criança Dália realizou a doação de 200 quilos de leite em pó e camisetas do projeto a três escolas fontourenses. Foram beneficiadas a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, de Linha São Roque; a Escola Municipal de Ensino Fundamental Guilherme de Souza Portella, de Campo Novo; e a Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas, de Três Pinheiros.

Texto: Ascom Dália Alimentos