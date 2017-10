Humberto Koerbes, da Lojas Benoit, estimula o Intraempreendedorismo em Encantado

Com o tema “Intraempreendedorismo, o caminho para uma carreira bem sucedida”, o gerente operacional da Lojas Benoit, Humberto Koerbes, encerrou com chave de ouro o quarto dia da Semana Municipal do Empreendedorismo. Em torno de 70 pessoas ouviram e se divertiram com os relatos do empresário, que iniciou suas atividades na Benoit, em 1990, aos 16 anos, instalando antenas.

Koerbes contou a trajetória da empresa que até o final deste ano pretende ter 227 lojas espalhadas pelo RS, SC e PR. Atualmente a Benoit conta com 3000 funcionários, sendo que 125 deles trabalham na rede há mais de 10 anos.

A marca Benoit está entre as três mais lembradas do país e, além disso, a empresa desfruta de um crescimento de 15% ao ano. Koerbes destacou algumas características do Intraempreendedorismo. Segundo ele, o intraempreendedor é ousado, positivo, extrovertido, alegre, motivador, pensa fora da caixa, age como se a empresa fosse sua, cria um ambiente de trabalho descontraído sem fugir da responsabilidade, dissemina a cultura da empresa, conhece a maioria dos processos da empresa e não tem medo do Não.

A palestra contou com a participação de alunos do curso Técnico em Administração da LUMECEP, empresários e a comunidade em geral. As dicas foram fundamentais para estimular o espírito empreendedor na comunidade. “Foi muito interessante. Pude conhecer um pouco mais da história da Benoit e do Humberto. Percebi que para ser empreendedor tem que colocar a cara para bater e ter coragem”, destaca a estudante, Ana Paula Possebom.

Saiba mais:

A Lojas Benoit iniciou sua trajetória de sucesso no dia 1º de janeiro de 1971, quando o empreendedor Antenor Valmor Benoit, na época com 30 anos, inaugurou na localidade de Barra da Forqueta, em Arroio do Meio – RS, a Comercial de Máquinas Benoit. Neste período, a empresa contava com apenas um colaborador e atuava com a venda de máquinas e implementos agrícolas, tendo como clientes apenas moradores de Arroio do Meio e de municípios vizinhos.

Em 1974, a necessidade de atuar em um centro comercial maior, fez com que a Matriz da empresa fosse transferida para Lajeado – RS. O município recebeu, no dia 1º de novembro, a primeira Lojas Benoit, localizada na avenida Senador Alberto Pasqualini, nº 736, onde permanece até os dias de hoje. Nesta época, a empresa contava com dez funcionários.

Durante uma década, a Lojas Benoit permaneceu comercializando apenas máquinas e implementos agrícolas e, em meados de 1981, também iniciou a comercialização de produtos da linha de eletrodomésticos. Esse incremento no mix de produtos fez com que a empresa tivesse um rápido crescimento. Em 1985, contava com sete lojas e ultrapassava as fronteiras da região do Vale do Taquari.

Os anos foram passando e a Lojas Benoit mostrando seu potencial no mercado gaúcho. No ano de 1995, a empresa atingia a marca de 43 filiais. Outro marco importante na construção da história da empresa foi expandir seus negócios para os estados de Santa Catarina, com a inauguração da loja de Sombrio em 16 de junho de 2005, e no Paraná, com a loja de Pato Branco, inaugurada em 22 de maio de 2009.

Atualmente, a Lojas Benoit conta com mais de 200 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Seus colaboradores estão distribuídos entre as lojas, o Centro Administrativo e os dois Centros de Distribuição: um em Lajeado/RS e outro em Araranguá/SC. Em 2017, a Lojas Benoit completou 46 anos de fundação e orgulha-se por ser referência em seu segmento.

Texto: Ascom Semana Municipal do Empreendedorismo