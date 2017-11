No dia 9 de dezembro, junto ao Natal no Parque, vai ocorrer a 1ª Edição da Rústica de Natal. Haverá duas modalidades: caminhada de 3km e corridas, que serão de 3, 5 e 10 km, pelas ruas de Paverama, com largada prevista para às 9h, do Parque 13 de Abril. As inscrições devem ser feitas no site www.chipsulrunning.com. No mesmo site também está disponível o regulamento da competição.

Texto: Ascom Paverama