ICI recebe tampinhas arrecadadas em Encantado

Centenas de tampinhas plásticas foram entregues ao Instituto do Câncer Infantil (ICI) na segunda-feira (06). O presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini, realizou a entrega do material, fruto de uma campanha realizada em prol do Instituto, na sede da entidade, em Porto Alegre.

A arrecadação parte da mobilização da comunidade de Encantado, que depositou tampinhas plásticas nas urnas localizadas no Dália Supermercados e também na Agropecuária Dália. Uma quantidade volumosa de tampinhas plásticas também foi recolhida pela voluntária do ICI na cidade, Tatiane Moesch, responsável por mobilizar o recolhimento e doação em diversos estabelecimentos. Pelo ICI, receberam as doações a auxiliar administrativa Roberta Radajuki e o voluntário Jorge Freitas.

A Dália Alimentos é parceira do ICI em diversas frentes e ações. Agora, também colabora como ponto de coleta na campanha de arrecadação de tampinhas plásticas (refrigerante, água, suco e leite) que são revertidas à entidade na capital. As tampinhas são comercializadas a unidades de reciclagem e, com o valor, ações realizadas e revertidas ao Instituto.

Texto: Ascom Dália Alimentos