Ideias que Alimentam debate como projetar uma empresa para o futuro

A especialista em Branding e Design com foco em impacto positivo, Daniela Lompa Nunes, será a palestrante na reunião-almoço do programa Ideias que Alimentam no dia 19 de outubro. Realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado, o encontro ocorre a partir das 12h e apresentará o tema “Como projetar uma empresa para o futuro”. Daniela é diretora e sócia-fundadora da CDA Branding & Design For People, tendo atuado na construção de marca e sistemas de identidade visual de empresas como Correios, Tim e O Boticário, entre outras.

O valor do investimento é de R$ 30 para associados CDL Lajeado e R$ 35 para os demais interessados, já incluso o almoço. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3710.1299 ou no e-mail comercial@cdl-lajeado.com.br.

Texto: Ascom CDL Lajeado