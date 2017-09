Idosos têm programação especial no dia 27 de setembro

Acontece no dia 27 de setembro mais uma edição da Festa Anual alusiva à Pessoa Idosa de Westfália. Neste ano, o evento, que já é tradicional no Município, será realizado no Esporte Clube Juventude, em Linha Berlim, a partir das 13h. Haverá transporte em cada localidade para munícipes.

Integrar os idosos westfalianos, através da convivência, e celebrar as amizades são os principais objetivos da Festa Anual alusiva à Pessoa Idosa. A programação deste ano inicia às 13h com acolhida, seguida de abertura oficial através do pronunciamento de autoridades municipais. Na sequência, haverá momento de espiritualidade e escolha do Rei e Rainha do Município. Durante a tarde, ainda será servido café colonial e haverá baile de integração, com animação da Banda Sintonia Ativa. O encerramento da programação será às 17h.

A Festa Anual alusiva à Pessoa Idosa é uma realização da Administração Municipal de Westfália, por meio da Assistência Social do Município, e conta com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

Roteiro dos transportes

O transporte até o Esporte Clube Juventude, em Linha Berlim, será disponibilizado para idosos westfalianos que necessitarem. No entanto, é importante atentar aos pontos e horários.

Linha Schmidt Alta, Picada Molke, Linha Bismark, Picada Horst e Linha Berlim (micro-ônibus)

11h45min – saindo pela Schmidt Alta, até o Bar do Endler. Segue em direção à Linha Molke, até o Esporte Clube Juventude. Faz novo percurso até a Linha Bismark, na residência de Darci Brockmann. Voltando, vai para a Picada Horst, até a bifurcação de Linha Schmidt Fundos e Linha Paissandu, e retorna até o local do evento.

Linha Frank e Linha Schmidt Centro (ônibus)

11h45min – saindo da Cuba em direção à Linha Frank, até a divisa em Linha Frank Fundos. Retorna pelo Centro Comunitário de Linha Frank, passando pela Rua Henrique Uebel (Centro), subindo pela RSC-453 (Rota do Sol), até o Esporte Clube Juventude.

Linha Schmidt Centro e Linha Schmidt Fundos (micro-ônibus)

11h45min – vindo da Rua Leopoldo Fiegenbaum, sobe a Rua Frederico Ahlert e passa pela Rua Alfredo Dahmer, seguindo em direção à Linha Schmidt Fundos, onde faz toda a volta. Sobe pela RSC-453 (Rota do Sol), até o local do evento.

Linha Paissandu e Linha Berlim Fundos (topic)

11h45min – subindo o asfalto em direção à Linha Paissandu, seguindo até a escola, onde entra até a parada de ônibus. Faz o retorno e segue em direção ao Palmeiras, de onde vai para a Linha Paissandu Alta, passando pela Linha Berlim Fundos, até o Esporte Clube Juventude.

Texto: Ascom Westfália