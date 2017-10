II Encontro internacional de Motorhomes inicia sexta-feira em Bom Retiro do Sul

A Administração Municipal de Bom Retiro do Sul através da STEL (Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer) está promovendo o II Encontro Internacional de Motorhomes.

Será de 06 a 15 de outubro. O evento é uma parceria entre STEL, Grupo Rancho Móvel e CTG Querência da Amizade. Os veículos ficarão estacionados durante nove dias no pátio do CTG e no Parque Pôr do Sol, no encontro estarão presentes motorhomes de vários estados brasileiros além de países do mercosul.

Entre os principais objetivos estão a visitação e divulgação de alguns pontos turísticos do município e a valorização do comércio, sendo que os visitantes realizam suas compras nos estabelecimentos locais durante todo o período de instalação no município.

Na primeira edição do evento foram gastos cerca de R$ 45 mil reais no comércio bom-retirense. Outro ponto importante é arrecadação de alimentos por parte dos proprietários dos veículos que são doados para instituições do município. Na edição anterior, foram doados mais de meia tonelada de alimentos para o Hospital de Caridade Santana e o CRAS.

Toda a população está convidada para durante o encontro, realizar visitação aos motorhomes e conhecer de perto as estruturas.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul