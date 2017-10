II Etapa de vacinação contra a aftosa começa dia 1º de novembro

De 1º a 30 de novembro, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação realizará a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Estado do Rio Grande do Sul, onde deverão ser imunizados os bovinos e búfalos de 0 a 24 meses de idade. É importante destacar que não há mais doação de vacinas contra a febre aftosa pela SEAPI/RS. Sendo assim, todos os produtores, independente da quantidade de animais que possuam, deverão comprar as doses necessárias para a vacinação do rebanho em casas agropecuárias credenciadas pelo Estado para a comercialização da vacina contra a Febre Aftosa.

Após, deverão comprovar a vacinação através da apresentação da Nota Fiscal de compra e declaração da quantidade de animais vacinados, por categoria, no Posto e Defesa Animal até cinco dias úteis, após a compra da vacina. Aqueles que não comprovarem a vacinação sofrerão sanções, conforme determinação do Decreto Estadual n° 52.434/2015 e terão sua propriedade interditada até a regularização dos procedimentos.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul