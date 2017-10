II Seminário do Terceiro Setor ocorre nesta quarta na Acil

A Associação Comercial Industrial de Lajeado (Acil) e a Unidade Parceiros Voluntário (UPV) Lajeado realizam nesta quarta-feira (04), o II Seminário do Terceiro Setor. O evento inicia às 7h30min com café da manhã no salão de eventos da Acil.

O seminário é direcionado aos setores contábil, assistencial, empresarial, organizações sociais civis (ONGs) e pessoas interessadas em conhecer um dos temas mais atuais da realidade. O momento serve como aporte de conhecimento, orientação do uso de leis de incentivos fiscais e captação de recursos da pessoa física e jurídica.

Programação

“Aspectos Contábeis Aplicáveis ao Terceiro Setor” é a primeira palestra da manhã. Quem aborda o tema é Roberto Medeiros, coordenador da Comissão de Estudos do Terceiro Setor (CRCRS);

Clódis Xavier, presidente Voluntário da Associação Rio-Grandense de Fundações, Institutos e Entidades do Terceiro Setor do RS, fala sobre “Como Transformar Impostos em Ações Sociais – Uso de Incentivos Fiscais”.

Finalizando a manhã, a coordenadora do programa do Fortalecimento da Teia Social da ONG Parceiros Voluntários, Maria Inês Andreotti Pereira, aborda o tema “Prestação de contas”.

Inscrições

Interessados em participar do seminário podem entrar em contato com a coordenadora da UPV Lajeado, Gilmara Scapini, pelo 3011-6900 ou e-mail parceirosvoluntarios@acilajeado.org.br. A inscrição é 1kg de alimento não-perecível.

O evento é realização da Acil e UPV Lajeado. O apoio é da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social e Lajeado (STHAS), Conselho Municipal do Idoso (CMI), Associação Rio-Grandense de Fundações (ARF) e Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS).

Texto: Ascom Acil