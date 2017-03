Iluminação da Ponte de Ferro é modernizada em prol da segurança dos usuários e economicidade

Visando a segurança dos usuários e a economicidade do Município, a Prefeitura Municipal trabalha na modernização da iluminação da Ponte de Ferro/acesso secundário entre Arroio do Meio e Lajeado pela rua Marechal Floriano Peixoto, bairro Barra do Forqueta.

De acordo com o Coordenador da Secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, foram executadas melhorias que incluem a troca da fiação e das lâmpadas comuns por lâmpadas de led.

“As lâmpadas de led proporcionam considerável economia de energia e menos manutenção, já que possuem vida útil mais longa. A projeção é que tenhamos uma iluminação melhor e mais econômica”, explica Bruxel. O investimento é de R$ 6 mil, provenientes de recursos próprios do Município.

Texto: Ascom Arroio do Meio