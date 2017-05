Iluminação pública tem linha direta

A partir de agora a comunidade de Marques de Souza tem uma linha direta para requerer a troca de lâmpadas nos postes de vias públicas municipais, tanto na área urbana como rural.

A prefeitura definiu, através de processo licitatório, uma empresa que vai prestar o serviço de manutenção. Os pedidos podem ser feitos através do telefone celular (51) 9 9438 1070, tanto por ligação convencional como via aplicativo WhatsApp.

É necessário que a pessoa informe corretamente o endereço para que a equipe possa se dirigir até o local. Fotos também podem ser enviadas, desde que contenham a localização correta.

A coordenação e fiscalização do trabalho está sob a responsabilidade da Secretaria de Obras. Os atendimentos serão realizados de acordo com a demanda. Não há cobrança de taxa pelo serviço. A prefeitura de Marques de Souza é a única do Vale do Taquari que não cobra taxa de iluminação pública de seus contribuintes.

Texto: Ascom Marques de Souza