Imigrante abre processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde

O município de Imigrante iniciou o Processo Seletivo para contratação de Agente Comunitário de Saúde. As inscrições seguem até o dia 17 de abril, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. Nos sábados, dia 08 e 15 de abril, a Prefeitura estará aberta das 9 às 12 horas, para receber inscrições.

Os requisitos são ter Ensino Médio completo e residir na micro área que pretende atuar, no momento em que iniciar os trabalhos do emprego de Agente Comunitário de Saúde. A carga horária é de 40h semanais, e o salário base é de R$1.256,53, acrescido de vale-alimentação.

As micro áreas com vagas em aberto são:

– Micro área 2 – que compreende a Rua Castelo Branco, Rua Augusto Gärtner, Rua Professor Carlos F. G. Magedanz, Rua Guilherme Ernesto Lagemann, Rua Willibaldo Lautert, Rua Emílio Bücker, Avenida Dr Ito João Snel, e, parte da Rua Getúlio Vargas;

– Micro área 4 – que compreende Linha Ernesto Alves, Linha Arroio da Seca Baixa, Linha Borges de Medeiros, parte da Rua 10 de Abril;

– Micro área 7 – que compreende parte do Bairro Daltro Filho, Linha Michels, Linha Fassini, Linha Rechts, e, Linha Garibaldi.

Para as Micro áreas 1, 3 , 5 e 6 as inscrições serão para cadastro reserva (CR). A taxa de inscrição é de R$60 e o edital completo pode ser obtido pelo site “www.imigrante-rs.com.br” no menu concursos/2017 sites “e www.unars.com.br”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1100, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante