Imigrante adere ao projeto União faz a Vida

O município de Imigrante aderiu ao Projeto União Faz a Vida, promovido pela Cooperativa Sicredi. Na sexta-feira, 31 de março, ocorreu o primeiro encontro, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Arco-Íris. Neste primeiro encontro, a equipe do Sicredi apresentou as atividades para os professores da escola, que será o projeto piloto no município. Após a implantação, ele deve ser estendido para as demais escolas.

O projeto consiste em atividades voltadas a valores de cooperação e cidadania, que visam contribuir na educação integral de crianças e adolescentes.

Texto: Ascom Imigrante