Imigrante conclui 2016 com saldo positivo

No final de 2016, o Prefeito Celso Kaplan concluiu o primeiro mandato à frente do Executivo Municipal de Imigrante com as contas em dia e com saldo positivo em caixa. Além disso, todos os fornecedores foram pagos e a folha de pagamento dos servidores e o décimo terceiro salário quitados em duas parcelas em junho e dezembro de 2016.

Segundo o Prefeito, foi possível fechar o ano com as contas em dia e mais a reserva financeira, em razão das contenções de gastos realizadas, prevendo a diminuição dos repasses dos Governos Estadual e Federal, bem como a queda do repasse no ICMS.

O dinheiro em caixa também é uma forma de iniciar o segundo mandato preparado, já que 2017 continuará sendo um ano economicamente difícil. Desta forma, Imigrante possui reserva financeira estratégica para dar continuidade aos serviços que estão sendo ofertados em saúde, educação, agricultura, obras, entre outros.

Kaplan explica que conseguir saldo positivo em meio à crise que o país vive, demonstra uma gestão fiscal eficiente e com planejamento, com redução de gastos e desperdícios sem deixar de fazer o papel fundamental da Administração Pública, que é atender a comunidade nos pontos mais essenciais, prevendo melhorias nos serviços públicos a curto e médio prazo.

“Isso só é possível se tivermos recursos disponíveis para o futuro, e é exatamente esse planejamento que fizemos e que vem dando certo. Os números e o apoio da comunidade imigrantense demonstram isso”, ressalta Kaplan.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Imigrante