Imigrante divulga dados sobre a quantidade de chuvas em 2016

Dando continuidade ao estudo sobre a precipitação em Imigrante, a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico divulgou os dados coletados em 2016.

A coleta funciona desde 2010, mas não é considerada profissional, pois é realizada com um pluviômetro de plástico, com capacidade de 1 a 130 milímetros. Essas informações servem de base para avaliar a quantidade de chuva em determinados períodos.

Com as informações coletadas em 2016, foi constatado que durante o ano choveu o total de 1998 milímetros. O mês que menos choveu foi junho, com apenas 11 milímetros.

Os meses com maior precipitação foram março e outubro, com 366 e 363 milímetros, respectivamente. Já o dia com maior precipitação foi 18 de outubro, com 140 milímetros.

Além de ter um controle sobre a quantidade de chuva em Imigrante, com os dados obtidos a equipe consegue, por exemplo, avaliar variações em determinadas produções, se foi por excesso ou escassez de água.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Imigrante