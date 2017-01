Imigrante irá contratar temporariamente professor de Língua Alemã

O município de Imigrante está com Processo Seletivo Simplificado aberto para a contratação temporária de professor de Letras, habilitação Português Alemão, para Anos Finais do Ensino Fundamental. A contratação é para carga horária de até 22 horas semanais e o salário base varia de R$1.724,63 a R$1.980,13 conforme Art. 25 da Lei nº 1.996 de 2014 e Art. 5º do Decreto nº 1.575 de 2016, e Auxílio-alimentação.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtido pelo site www.imigrante-rs.com.br no menu Concursos. As inscrições devem ser realizadas presencialmente, de 20 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Castelo Branco, 15, no Centro de Imigrante/RS.

O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min, mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1100, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante