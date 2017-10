Imigrante sediará o 5º Encontro de Agroecologia do Vale do Taquari

O quinto Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari, organizado pela Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT), será realizado no dia 26 de outubro, na sede do Piquete Raça Campeira, em Imigrante.

“Construindo a agroecologia no Vale do Taquari” é o tema das atividades, que serão voltadas para a produção orgânica.

O encontro irá iniciar às 8h30min, com recepção, credenciamento e a abertura. Às 9h30min será realizada palestra com o Médico Veterinárioe HomeopataPopular, Alexandre Mendonça. Já às 11h15min, o agricultor biodinâmico, Juarez Antônio Pereira, irá falar sobre produção agroecológica em escala de arroz orgânico.

Ao meio-dia haverá um almoço comunitário, no qual a proposta é que cada participante traga um lanche que será compartilhado com os demais, bem como sementes e mudas que serão trocadas.

A partir das 13h30min serão realizadas oficinas sobre a vespa para controle biológico de lagartas com a bióloga Gabriela Alles, controle de ácaro praga com ácaros predadores do Laboratório de Acarologia da Univates, homeopatia na produção animal e vegetal com Alexandre Mendonça, e agricultura biodinâmica com Juarez Antônio Pereira.

A organização recomenda que os interessados em participar tragam, além do lanche, caneta, bloco de anotações, e as mudas e sementes para trocar. O encontro é promovido pela AAVT e conta com o apoio do Município de Imigrante. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe da Emater-RS/Ascar de Imigrante ou pelo telefone (51) 3754 1032.

Texto: Ascom Imigrante