Imigrante sediou o 5º Encontro Regional de Agroecologia

Mais de 180 pessoas de 15 municípios estiveram presentes no quinto Encontro Regional de Agroecologia do Vale do Taquari, que ocorreu no dia 26 de outubro, na sede do Piquete Raça Campeira. O tema do encontro foi “Construindo a agroecologia no Vale do Taquari”.

O início das atividades foi com a palestra sobre “Produção animal agroecológica”, proferida pelo médico veterinário Alexandre Mendonça, que enfatizou o tratamento homeopático na prevenção e cura de doenças na produção animal. Também ocorreu palestra sobre “Produção agroecológica em escala de arroz orgânico”, com o produtor biodinâmico Juarez Antônio Pereira da Rede Ecovida.

Ao meio-dia foi realizado um almoço comunitário, onde cada um trouxe um lanche pra compartilhar com os demais. Junto com o almoço, ocorreu o compartilhamento de experiências entre os participantes, troca de sementes e mudas.

Na parte da tarde foram realizadas oficinas de Trichograma, controle de pragas com ácaros predadores, homeopatia na produção animal e vegetal, agricultura biodinâmica e mineralização de sistemas agrícolas com uso de pó de rocha, com profissionais da BIOTEK, Univates, Ecovida e Homeopatia Popular.

Também foram realizadas relatos de experiências pelos grupos presentes, Agricultores Agroecologistas da Forqueta, OCS Orgânicos do Vale, Santa Clara do Sul com relato do programa municipal e Cohvisa. Conforme a Extensionista da Emater-Rs/Ascar de Imigrante o evento também foi de reflexão sobre o tema da semana da alimentação: “Rumo a consciência alimentar”, pois o foco no alimento orgânico está em consonância direta com a segurança e soberania alimentar dos povos.

“Construir a consciência alimentar de forma agroecológica, através da transferência de informações e conhecimento, relato de experiências bem sucedidas e organização de grupos de controle social foram os principais objetivos do encontro”, explica ela.

A promoção foi da Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT) e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Imigrante, Emater/RS Ascar e Sicredi.

Texto: Ascom Imigrante