Implantados mais de 11 mil metros de redes de água em Paverama

O Departamento Municipal de Abastecimento de Água de Paverama – DEMAAP, está trabalhando nas melhorias das redes de abastecimento de água do município. Em um levantamento extraoficial, Paverama tem aproximadamente 90 mil metros de redes de água espalhados pelo município, atendendo 1765 relógios cadastrados.

Sobre a verba de R$ 469.711,89 utilizada nas obras das extensões das redes de água– R$ 450.000,00 de emenda parlamentar e contrapartida da Administração Municipal de Paverama de R$ 19.711,89 – e que foram destinadas para o saneamento básico em 2014, foi totalmente utilizada para melhorar o sistema de abastecimento de água, através de ampliação da rede, deixando-a melhor e maior para a reservação de água. Todo recurso foi utilizado para o DEMAAP nas localidades de Santa Manoela (Recando do Ogildo), Morro dos Feyh, Boa Esperança Alta e Recanto dos Brandt (Canto dos Vicente).

Localidades:

Canto do Ogildo Käfer – Foram colocados 3352 metros de tubo de 32’’ somados a mais 1130 metros de tubo de 50’’, duas bombas de recalque, dois reservatórios de 10 mil litros e a colocação de uma casa de química.

Morro dos Feyh – Foram colocados 2802,53 metros de tubo 50’’, dois reservatórios de 20 mil litros, uma bomba de recalque e uma casa química.

Boa Esperança Alta – Foram colocados 2671 metros de tubo de 75’’, uma bomba de recalque, um reservatório de 20 mil litros e uma casa de química.

Recanto dos Brandt – Foram colocados 1142,16 metros de tubo 50’’, uma bomba de recalque, dois reservatórios de 10 mil litros e uma casa química.

Foram colocados de redes novas um total de 11097,69 metros, para melhorar o abastecimento, pois as mesmas tinham rede muito fina, o que dificultava o abastecimento de água para os consumidores, com isso foram implantados novos reservatórios para ampliar a reservação de água. A empresa que está desenvolvendo o serviço é a Eco Diehl. As bombas para força na vazão, para a água ir o mais longe possível, e as casas de química, foram colocadas conforme exige a lei para o tratamento com cloro.

É sabido que toda obra gera transtorno. Desde já pede-se a compreensão dos munícipes, pois se tem a ciência de que são obras de grande valia para Paverama.

Sobre o conserto de vazamento:

Devido à grande extensão de redes de água pelo município, acontecem muitas avarias na rede, o que impossibilita o rápido reparo devido à grande demanda de consertos, mas estamos fazendo de todo o possível para sempre fazer o mais rápido possível, o que está acontecendo no Morro Bonito, onde estamos intensificando os reparos na rede.

Fonte: Ass. de Imprensa do Município de Paverama

Foto: Divulgação