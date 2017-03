“Importância em conciliar musculação e aeróbico” – por Bárbara Stédile

O maior erro das pessoas é pensar em só fazer uma dessas atividades: musculação ou aeróbico. Esquecem de que uma concilia com a outra e que as duas juntas darão mais resultados do que somente uma só delas.

A explicação é simples, a musculação ajuda no crescimento muscular. Para que sua musculatura venha a mostra, você precisa perder mais calorias do que ingerir. A dieta sim tem que ser restringida, mas as vezes não conseguimos perder as calorias necessárias para termos a perda de peso, então é feito o aeróbico.

Muitos tem aquela dúvida de fazer aeróbico antes ou depois da musculação. Na minha opinião tanto faz, o que pode diferenciar é a questão do seu cansaço, pois depois do aeróbico você estará com menos energia para a musculação, pois o aeróbico exige muito, quando puder faça antes, se não for possível, treine da mesma forma, mas procure se empenhar para que seu treino seja feito com sucesso

Quais aeróbicos são melhores? Aí vai de cada pessoa, pois cada um tem um gosto. Alguns gostam de lutas, outros funcionais, danças, etc. O que você pode fazer é experimentar e ver qual se encaixa melhor para você. Para mim a dança foi aquela em que mais me encaixei, até as vezes faço outras atividades aeróbicas, mas nenhuma me encanta e afina minha cintura como ela.

Então, se você ainda não faz os dois (aeróbico e musculação), comece, pois os seus resultados serão muito melhores, acredite!! Bons treinos !!!!!!

Bárbara Stédile – Estudante de Educação Física