Impostos tem 10% de desconto no primeiro vencimento

A Secretaria Municipal de Finanças comunica aos contribuintes de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), TV (Taxa de Vistoria), Alvará Sanitário e ISSQN Fixo (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) que os recibos para pagamento do exercício 2017 estão disponíveis na Casa Lotérica. O primeiro vencimento será no dia 15 de março, com 10 % de desconto. O segundo vencimento será 17 de abril, com 5 % de desconto e o terceiro e último vencimento em 15 de maio. Após esta data os valores sofrerão acréscimos de juros e multa.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Progresso