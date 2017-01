Inadimplência no ato da consulta fecha em 15,2% em 2016

De cada cem consumidores, 15,2 estavam inadimplentes no ato da consulta no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) da CDL Lajeado em 2016. O índice de 15,2% da média do ano fechou um pouco acima de 2015 – 15% – e revela a importância da atenção do comércio na concessão do crédito, a fim de evitar prejuízos. O balanço do SCPC dos últimos 12 meses também aponta aumento de 15% nas inclusões, ou seja, das pessoas que deixaram de pagar suas contas e foram cadastradas como inadimplentes. Por outro lado, o número de exclusões cresceu 25%, ambos em relação a 2015. No ano de 2016 foram incluídos 31.312 clientes e excluídos 30.613.

No que se refere às consultas ao SCPC, houve queda de 4% dos clientes locais e de 11% por parte dos estaduais (redes de varejo). “Os números são resultado da própria economia, que em 2015 e 2016 estava estagnada por vários fatores. Para 2017 devemos estar ainda mais atentos para concessão de crédito, pois ainda não se tem uma perspectiva otimista de crescimento da economia”, afirma o presidente da CDL Lajeado, Heinz Rockenbach.

Entre outras demandas, a consulta de cheques também apresentou incremento de 12%, indicando um aumento na opção dessa forma de pagamento. Já a consulta de protestos caiu 2%. Diretor de Serviços da CDL Lajeado, Nilton Colombo observa que em períodos de crise o primeiro sinal sentido pelo varejo é a dificuldade em incrementar ou manter o nível de vendas, e o segundo é o aumento da inadimplência. “Os principais fatos que contribuem para esta situação são a queda no poder de compra causado especialmente pela inflação e o desemprego maior”. O dirigente e empresário acrescenta que no Rio Grande do Sul há ainda o agravante da situação econômica do governo, com o parcelamento dos salários dos servidores públicos, gerando um efeito em cascata da inadimplência em toda a economia, além da falta de investimentos que não movimenta o mercado.

Apesar do cenário adverso, Colombo destaca que alguns indicadores muito positivos demonstram o aumento da maturidade dos consumidores, que sabem organizar as finanças pessoais e lidar bem com a oferta do crédito. Mesmo assim, a orientação aos lojistas segue sendo de cautela na concessão e agilidade para reverter a inadimplência. “É muito importante a empresa efetuar o registro do débito o quanto antes, pois facilita o processo de cobrança, bem como auxilia o cliente a não se endividar mais, facilitando assim a regularização do seu nome”. Em Lajeado, até 30 dias após a inclusão a recuperação do valor em atraso é de 57,8 % dos clientes.

Saiba mais

O SCPC é a referência das empresas para vendas a prazo. Com 585 associados na CDL Lajeado, o SCPC é um dos serviços mais utilizados. Trata-se de uma ferramenta imprescindível no processo de análise de crédito, pois oferece segurança e agilidade nas transações comerciais. O SCPC da CDL Lajeado está integrado à rede Boa Vista Serviços, que oferece o mais completo e moderno banco de informações comerciais sobre consumidores e empresas do Brasil.

Texto: Ascom CDL