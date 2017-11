Inaugurações marcam programação de aniversário da Cooperativa Languiru

O dia 13 de novembro de 2017 reveste-se de significado especial na história da Languiru, data em que a cooperativa teutoniense comemorou 62 anos. Os ventos do associativismo e da vocação cooperativa levaram a organização a trilhar, por mais de seis décadas, uma trajetória de sucesso e de conquistas coletivas, proporcionando aos associados, colaboradores e suas famílias uma digna e estável condição de vida. Com o trabalho e empenho de muitas pessoas, a Languiru gera riquezas e benefícios sociais e econômicos a inúmeras comunidades, o que é motivo de orgulho para o cooperativismo brasileiro, com a construção de uma obra coletiva, colhendo os frutos do trabalho conjunto e visualizando um futuro promissor para as próximas gerações. Neste dia especial, ganha ainda mais força o slogan: “Cooperativa Languiru, há 62 anos alimentando gerações”.

Para marcar essa data histórica, vasta e variada programação ocorreu durante todo o dia 13 de novembro, envolvendo mais de 350 pessoas, entre associados, integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, líderes de Núcleo, autoridades, parceiros, colaboradores, comunidade, imprensa e convidados. As atividades iniciaram pela manhã, com visitação às futuras instalações do segundo Supermercado Languiru no Bairro Canabarro, em Teutônia; inauguração do espaço ampliado da Loja Agrocenter Languiru, também no Bairro Canabarro; inauguração da Loja Agrocenter Languiru de Arroio do Meio; e inauguração oficial do Supermercado Languiru de Arroio do Meio e do novo Café Languiru, espaço junto ao mesmo supermercado. A programação seguiu com almoço de confraternização na Associação dos Funcionários da Languiru e, à tarde, o primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2017.

“Eu quero, eu posso, eu vou”

O presidente da Languiru, Dirceu Bayer, enalteceu o valor das parcerias, falou de persistência e otimismo. “Eu quero, eu posso, eu vou. Alimentar nossos sonhos, ter pensamento positivo, aliado a ações, atrai energias positivas. Sonhar nos movimenta e nos leva adiante”, frisou, destacando a importância dos novos espaços inaugurados. “O setor de varejo da Languiru, como as lojas Agrocenter e os Supermercados, tem dado bons resultados, com considerável participação na receita líquida mensal da cooperativa, contribuindo com o equilíbrio econômico e financeiro. Por isso, buscamos esta expansão, ao mesmo tempo em que esses setores contribuem para a construção da imagem da Languiru”, avaliou Bayer.

Lembrando a história sexagenária da cooperativa, o presidente mencionou a importância econômica e social da Languiru. “São 62 anos trabalhando pelo desenvolvimento regional, fortalecendo o agronegócio. Com as novas unidades, procuramos estar cada vez mais próximos dos nossos associados e da comunidade como um todo”, disse. Sobre os novos empreendimentos em Arroio do Meio, valorizou a parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais local e o apoio da Municipalidade. “Cooperativismo é trabalho em conjunto. Estamos muito felizes com o resultado dessa parceria e celebramos um futuro promissor pela frente”, acrescentou.

Na recepção aos associados no almoço de confraternização, Bayer também chamou a atenção para a evolução do quadro social. “Num momento de dificuldade econômica que atinge o país, a Languiru soube aproveitar as oportunidades e segue em desenvolvimento, sem desestruturar o sistema produtivo, e isso se reflete nas propriedades dos nossos associados. Temos motivos de sobra para festejar esta data histórica”, concluiu.

Reconhecimento

O vice-presidente Renato Kreimeier fez questão de lembrar a dedicação das pessoas em 62 anos de Languiru. “São mais de seis décadas de história, que exigiram a dedicação de muitas pessoas ao longo desse tempo. A Languiru cresceu, se diversificou, é diferente de muitas outras cooperativas e empresas. Unidades como as lojas Agrocenter e os Supermercados contribuem para o equilíbrio econômico da cooperativa e estão diretamente ligadas aos anseios dos associados nas suas propriedades rurais, com variedade em produtos e equipamentos que atendem às necessidades do quadro social e da comunidade em geral”, elogiou.

Sobre Arroio do Meio, que recebeu a mais nova unidade da loja Agrocenter Languiru e o Café Languiru, instalado junto ao supermercado da cooperativa no município, valorizou os volumes produtivos locais. “Arroio do Meio está entre os municípios mais representativos em volumes de produção da nossa matéria-prima. Estamos muito felizes com a acolhida que tivemos aqui”, disse, agradecendo pelas parcerias construídas.

Por fim, Kreimeier também falou de perspectivas futuras. “A Languiru planeja todos os seus passos, buscando o desenvolvimento da cooperativa e das comunidades envolvidas. Nosso maior patrimônio são os associados, os verdadeiros donos da Languiru, por isso o trabalho de gestão, com transparência, foco nos negócios, nos custos e nas pessoas deve seguir norteando as nossas atividades”, encerrou, já durante o almoço de confraternização.

Parcerias

O prefeito de Teutônia, Jonatan Brönstrup, parabenizou a Languiru e frisou sua importância econômica. “A história da Languiru confunde-se com a história de Teutônia, município que, com certeza, não seria o mesmo se não tivéssemos a Languiru. Acreditamos na força da cooperação na nossa região, buscando a união e ajuda mútua principalmente nos momentos de dificuldade. Nesse contexto, fico feliz em perceber a evolução da Languiru”, disse, agradecendo pelos investimentos realizados na futura segunda unidade do Supermercado Languiru no Bairro Canabarro, na ampliação da loja Agrocenter Languiru no mesmo bairro e nos futuros investimentos, como na Indústria de Laticínios, no Bairro Teutônia, com a construção da queijaria. “Com a Languiru ao nosso lado, percebemos, de fato, que não estamos sozinhos neste trabalho pelo desenvolvimento de Teutônia e região”, concluiu.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio, Astor Klaus, lembrou as negociações entre STR e Languiru para a compra do supermercado por parte da cooperativa, bem como as tratativas para a cedência, em aluguel, do prédio do Sindicato para a instalação da loja Agrocenter Languiru no município. “Para nós, é motivo de orgulho firmar essas parcerias em benefício dos associados do sindicato e da cooperativa. Além de favorecer a comunidade, são ações dessa grandeza que contribuem para a sustentabilidade econômica do Sindicato, permitindo que déssemos andamento ao trabalho realizado”, disse.

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, igualmente agradeceu pelo voto de confiança dado pela Languiru ao município. “Esses investimentos fazem a diferença, alavancando a economia de Arroio do Meio. Uma semente foi plantada, evoluiu, amadureceu e hoje toda comunidade colhe esses frutos. Obrigado por acreditarem no potencial do nosso município, gerando emprego e renda”, encerrou.

Novos empreendimentos

Associados e convidados visitaram as futuras instalações da segunda unidade do Supermercado Languiru no Bairro Canabarro, cujas obras estão em fase final de acabamento, tendo previsão de inauguração para os próximos meses. Com cerca de 866m², o prédio alugado pela cooperativa localiza-se próximo à Calçados Beira Rio.

Também no Bairro Canabarro ocorreu a inauguração oficial do espaço ampliado da loja Agrocenter Languiru. São mais 300m², aproximadamente, junto à atual estrutura, que já contava com cerca de 450m² e foi inaugurada em setembro de 2013. O novo espaço contempla depósito de rações, adubos, sementes, ureia e lonas, produtos que atendem à demanda de associados da Languiru e clientes em geral, especialmente do próprio bairro e de comunidades como de Linha São Jacó, Linha Ribeiro, Nova Westfália, Linha Germano e Paverama. A unidade conta com oito funcionários, com a supervisão de Carlos Alexandre dos Reis. Com a melhoria no espaço físico, o Agrocenter Languiru do Bairro Canabarro também qualifica e quantifica a oferta de mais de 5,5 mil itens nesta filial.

Já a nova loja Agrocenter Languiru no Centro de Arroio do Meio entrou em operação no último dia 07 de outubro e busca atender associados e clientes locais e de municípios vizinhos. O prédio foi alugado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Meio e conta com os segmentos de máquinas, ferramentas, rações, medicamentos e insumos, em área construída de 450m², dos quais 180m² reservados para a parte de vendas. A unidade possui sete colaboradores, tendo na supervisão Cleiton Luiz da Silva.

O Supermercado Languiru em Arroio do Meio iniciou suas atividades com nova fachada e identidade visual da cooperativa em março de 2016, considerando que a estrutura foi adquirida do Sindicato dos Trabalhadores Rurais local. São cerca de 5,5 mil metros quadrados, distribuídos em dois pavimentos de estacionamento, a loja do supermercado e administração, além do agora inaugurado Café Languiru. Trata-se de um espaço moderno e aconchegante, seguindo tendência de mercado, onde associados e clientes encontram diversos tipos de café, sorvetes, salgados, doces, tortas, sucos, refrigerantes e cervejas. O Supermercado e o Café Languiru em Arroio do Meio contam com 75 colaboradores, sob a coordenação de Rucart Stapenhorst.

Primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru conta com 926 mil cautelas

Encerrando a programação de 62 anos da cooperativa ocorreu o primeiro sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2017. Iniciada no dia 1º de agosto deste ano, a promoção já distribuiu 926 mil cautelas.

Realizado na Associação dos Funcionários da Languiru e com acompanhamento de firma de auditoria independente, na oportunidade foram contemplados Marisa da Silva M. Schneider, de Linha São Jacó, município de Teutônia, ganhadora da caminhonete Saveiro Robust, que recebeu sua cautela na Fábrica de Rações; Armando Driemeyer, do Bairro Canabarro, município de Teutônia, ganhador da TV Smart 43 polegadas, que recebeu sua cautela na loja Agrocenter Languiru; Anderson Edilson Rutz, de Linha Paissandu, município de Westfália, ganhador do vale-compras de R$ 1 mil na Languiru, que recebeu sua cautela na loja Agrocenter Languiru – Insumos; Ismael Henj, de Arroio do Meio, ganhador do vale-compras de R$ 750,00 na Languiru, que recebeu sua cautela no Supermercado Languiru de Arroio do Meio; e Elmo Horst, do Bairro Teutônia, município de Teutônia, ganhador do vale-compras de R$ 500,00 na Languiru, que recebeu sua cautela no Supermercado Languiru.

O segundo e último sorteio da Temporada de Prêmios Languiru 2017 ocorre no dia 27 de dezembro, às 18h, no Supermercado Languiru do Bairro Languiru, em Teutônia. Nesse dia serão distribuídos um automóvel Voyage Trendline, uma motocicleta CG 160 Start, um iPhone 7, um vale-compras de R$ 1 mil, dois vales-compras de R$ 750,00, dois vales-compras de R$ 500,00 e dois vales-compras de R$ 250,00. A cada R$ 70,00 em compras nos Supermercados Languiru (Languiru, Canabarro, Poço das Antas, Bom Retiro do Sul e Arroio do Meio), nas lojas Agrocenter Languiru (Languiru, Canabarro e Cruzeiro do Sul), nos Postos de Combustíveis Languiru (Teutônia e Westfália) e na Fábrica de Rações (somente para pessoa física), o cliente recebe um cupom que deverá ser preenchido e colocado em uma das urnas disponíveis nessas unidades. Na cautela, o cliente deve preencher os dados pessoais além de assinalar a resposta para a pergunta: “Qual leite tem sua qualidade comprovada do início ao fim?”.

Texto: Ascom Languiru