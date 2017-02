Inaugurada Estiva de Três Lagoas

No sábado (18) foi inaugurada a Estiva – Ponte Molhada sobre o Rio Fão, na Localidade de Três Lagoas, na divisa entre os Municípios de Progresso e Pouso Novo. Na ocasião estiveram presentes o Prefeito de Progresso, Gilberto Gaspar Costantin, o Ex Prefeito Edegar Antonio Cerbaro, Ex Prefeito de Pouso Novo, Luiz Butini, vereadores, secretários, autoridades e comunidade em geral.

A obra de 40 metros de extensão foi executada no ano de 2016 e tratava-se de uma antiga reivindicação da população dos dois municípios. Desde a enchente de 2010 não havia mais ligação entre as duas margens, o que dificultava o deslocamento de veículos.

Com a estiva, será novamente possível a travessia do rio entre as duas comunidades, encurtando caminho para os moradores do entorno e demais motoristas que transitam pelo local. O investimento foi de R$ 154.170, divididos entre os Municípios de Progresso e Pouso Novo, na ordem de 50% para cada um. No final do cerimonial o Frei Renato Puhl deu a bênção ao local e foi descerrada a fita inaugural.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Progresso