Inauguradas novas salas da escola 25 de Julho

A partir do próximo ano, alunos e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) 25 de Julho, que leva o nome da comunidade, terão um novo espaço para aprendizagem e convivência.

Foi entregue oficialmente na noite desta quinta-feira, dia 15 de dezembro, a obra que compõe duas novas salas de aula, administração, sanitários, cozinha e área coberta para recreio. Ao todo são 207,35 m² de área construída, num investimento de R$ 247 mil. A empresa que fez o serviço é a P.O. Sul Ltda. Conforme a Secretaria Municipal de Planejamento, a obra foi conquistada via recursos provenientes através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde).

Conforme o prefeito Cesar Leandro Marmitt, a referida obra, assim como outras já concluídas e em fase de termino, se dão graças a boa gestão. “Temos que destacar o trabalho realizado pelas Secretarias da Educação e do Planejamento. Lembrando que tudo começou com o cadastro por parte da Educação, no Plano de Ações Articuladas (PAR), sendo posteriormente contemplado via FNDE”, diz.

O chefe do Executivo ainda ressalta a situação regular do município, com toda documentação em dia, sem pendências, para a contemplação. “Preciso também dizer da nossa preocupação na ampliação dos educandários para fortalecer e qualificar o ensino. Precisamos dar condições para os professores trabalhar e conforto para os alunos. A sala de aula precisa ser um local prazeroso”, pontua.

Marmitt acrescenta que, “vivemos em uma crise, com corrupção. Temos governos Federal e Estadual falidos, levando os municípios também a falência. Há 50 anos, a falta de investimento na Educação, para mudar a cultura do povo, para a tomadas de decisões no futuro, para a escolha dos governantes e educar seus filhos, nos levou a esse caos atual. Isso apenas vai mudar com investimento em Educação”, avalia o prefeito.

Lembrando que além da obra entregue na noite desta quinta-feira, o referido educandário, anteriormente, foi contemplado com um refeitório e a troca do telhado na parte antiga.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Foto: Divulgação