Incêndio destrói residência em Lajeado

Na madrugada da quarta-feira (11), uma casa mista foi destruída por incêndio, no bairro Santo Antônio, em Lajeado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h15min, deslocando-se até a rua Zumbi, onde fica a residência de cerca de 90 m². Vizinhos informaram que os moradores não estavam em casa, pois estariam visitando parentes. A guarnição trabalhou no local por mais de duas horas, controlando as chamas e realizando o rescaldo da área. Não houve feridos e as causas do sinistro são desconhecidas até o momento.

Texto: Portal Região dos Vales