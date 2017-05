Indivíduo com mandado de prisão por tráfico de drogas e porte de armas é preso em Lajeado

Na noite de sexta-feira (26) o POE prendeu um indivíduo foragido do sistema penitenciário, no bairro Florestal. A guarnição recebeu a informação de que um indivíduo que tinha um mandado em aberto por tráfico de drogas e porte de arma teria embarcado na cidade de São Leopoldo em um ônibus com destino a Foz do Iguaçu. Na rodoviária de Lajeado ele foi abordado e recebeu voz de prisão, sendo conduzido a UPA e posteriormente ao DPPA para registro. O indivíduo relatou tinha que tinha conhecimento do mandado e que iria fugir para o Paraguai.

Texto: Portal Região dos Vales