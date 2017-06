Indivíduo é preso por porte de arma de fogo em Lajeado

Na madrugada de sábado (17) uma guarnição do policiamento comunitário realizou a prisão de um indivíduo por porte de arma de fogo no bairro Universitário. Após denúncia de que ocupantes de um veículo Kadet estariam armados próximo a uma Boate no bairro Universitário, a guarnição deslocou e identificou o carro que foi abordado.

No veículo tinha quatro ocupantes que foram revistados, mas nada foi encontrado com eles. Na revista ao veículo foi localizado em baixo do banco do motorista um revolver calibre 38 e municiado. O indivíduo que estava sentado atrás do motorista assumiu que arma de fogo era sua. Ele foi conduzido a UPA e posterior para a DPPA onde foi lavrado o flagrante.

Texto: Ascom POE