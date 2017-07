Indivíduo é preso por tentativa de roubo em Lajeado

Na noite de quarta feira (05) o POE prendeu um indivíduo por tentativa de roubo no bairro centro, em Lajeado. Por volta das 21h50min, na Av Benjamim Constant, um indivíduo baixo, vestindo moletom listrado se aproximou da vítima e de posse de uma arma anunciou o roubo, exigindo o veículo. A vítima saiu correndo e gritando por ajuda, enquanto o meliante correu em direção ao Bairro São José, pela rua Borges de Medeiros.

Passados 10 minutos de buscas incessantes a guarnição abordou um indivíduo com as características do autor da tentativa de roubo, na rua João Abott. Com ele foi localizado um simulacro de arma de fogo. O indivíduo foi reconhecido pela vítima como sendo o autor da tentativa de roubo. Foi dado voz de prisão e conduzido à DPPA onde foi realizado o registro de ocorrência e o indivíduo foi liberado.

O homem que foi preso é o mesmo que foi preso no último dia 27 de junho por tráfico de entorpecentes no bairro Universitário e também foi liberado. O indivíduo possui extensa ficha criminal com delitos como furtos, roubos e entorpecentes. Os policiais ainda suspeitam que ele seja o autor de diversos roubos ocorridos na área central nos últimos dias.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom POE