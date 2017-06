Indivíduo é preso por tráfico de drogas em Lajeado

Na tarde de segunda feira (19) o POE prendeu um indivíduo por tráfico de entorpecentes no Bairro Santo Antônio, em Lajeado.

A guarnição estava em patrulhamento no Bairro Santo Antônio, quando ao adentrar a rua Zumbi, próximo as câmaras mortuárias, visualizou dois indivíduos conversando. Um deles estava em uma motocicleta de cor escura que estava ligada. Ao perceber a aproximação da viatura a motocicleta saiu rapidamente do local. Por estar distante da viatura, os policiais abordaram somente o indivíduo que estava a pé.

O homem foi identificado e na revista pessoal foi localizada uma bucha de cocaína em sua mão, R$ 200 trocados no bolso de sua calça e duas buchas de cocaína no elástico interno do seu boné.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom POE