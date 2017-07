Indivíduo é preso por tráfico de entorpecentes em Lajeado

No início da noite de sexta feira (30), durante Operação Avante, o POE prendeu um indivíduo por tráfico entorpecentes, no Bairro Florestal, em Lajeado. Em patrulhamento na rua Waldemar Ely, foi avistada uma pessoa falando ao celular e ao perceber a aproximação da viatura arremessou objetos para o interior do Presídio Estadual de Lajeado.

O indivíduo foi identificado como um apenado do semi-aberto do presídio. Em seu celular estavam abertos áudios, no aplicativo Whatsapp, onde um preso solicitava que fossem entregues drogas no presídio. O indivíduo respondia o valor e confirmava que entregaria na entrada do semi-aberto.

Em seu bolso foi localizado R$ 629 em espécie, em diversas notas, e um tablete de maconha pesando 13,7g. Em vistoria ao interior do presídio localizado outro tablete, provavelmente um dos arremessados pelo apenado. Foi dada voz de prisão e conduzido a UPA posterior DPPA.

Texto: Ascom POE