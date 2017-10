Indivíduo é preso pro tráfico de entorpecente em Lajeado

Na manhã da segunda feira (23) o POE prendeu um indivíduo por tráfico entorpecentes no bairro Santo Antônio. Após denúncia anônima, a guarnição se dirigiu até uma boca de fumo próximo ao CIEP, no bairro Santo Antônio, em Lajeado, onde estava ocorrendo o comércio muito forte de drogas.

A guarnição fez a inspeção no local e prendeu em flagrante um indivíduo de posse de uma mala contendo quatro quilos de maconha, 85 gramas de crack, duas balanças de precisão e em sua cintura portava um revólver cal .38, marca Taurus, 5 tiros com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos intactos.

Na residência também foi aprendida uma bicicleta aro 26 sem procedência. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão, passou por avaliação médica na UPA, sendo apresentado na DPPA, onde foi lavrado o flagrante.

Texto: Ascom POE