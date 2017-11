Indivíduos são presos por roubo a residência em Lajeado

Na tarde da segunda feira (13) o POE prendeu dois indivíduos por roubo a residência no bairro florestal, em Lajeado.

A guarnição foi informada que estaria ocorrendo um furto qualificado em um apartamento na Rua Zélia Maria Albichequer, no Bairro Florestal, e que seriam dois indivíduos.

A informação era de que um indivíduo estava dentro do apartamento e o outro pelo lado de fora. A guarnição quando estava no deslocamento, foi informada pela sala de operações que ambos haviam acabado de sair do local, e se deslocado em direção ao cemitério.

A guarnição ao ingressar na Travessa da Paz avistou dois indivíduos, que ao perceberem a guarnição correram um pra cada lado. A Guarnição se dividiu e logo em seguida foram capturados com ajuda inclusive de populares. Com eles foram encontrados uma fronha de travesseiro que estavam os pertences: um tablet, um celular e diversas bijuterias. Em revista pessoal a um dos indivíduos foi localizado uma faca e com o outro estavam os pertences.

Ao fazer contato com a vítima, a guarnição foi informada de que o filho estava no apartamento na hora do fato e que inclusive teria sido ameaçado por um dos indivíduos. Eles foram encaminhados a UPA e posteriormente a DPPA.

Texto: Ascom POE