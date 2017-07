Ingressos para o Tombo da Polenta já podem ser adquiridos

No dia 23 de julho a comunidade Santo Agostinho realiza o almoço italiano, durante as comemorações da XXV Settimana Dell´Imigrazione Italiana de Encantado. A grande atração será o Tombo da Polenta Gigante. Uma mega estrutura será montada no salão da comunidade, para a realização do espetáculo. Ao todo, 13 pessoas vindas do município de Rio do Oeste-SC, prometem fazer a maior polenta já vista na região.

Os ingressos são limitados e estão a venda pelo valor de R$ 30 com os integrantes da diretoria do bairro, na Clip Tabacaria Encantado, Farmácia Planalto e Barbearia Fabri´s.

Reservas e informações podem ser feitas com o presidente da comunidade, Cris Costa, pelo fone (51)3751-0100 ou 98050-6043. Os ingressos ficam a venda até a próxima sexta-feira (21). Não haverá ingressos na hora.

Texto: Ascom Encantado