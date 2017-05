Inicia execução das cabeceiras do pontilhão em São Rafael

Na terça-feira (09), o secretário do Planejamento de Cruzeiro do Sul, Israel Moccelin, juntamente com o engenheiro da prefeitura, Carlos Persch e o vice-prefeito, João Henrique Dullius, estiveram conferindo os trabalhos da empresa responsável pela pavimentação da rua Nicolau Zart, no bairro São Rafael.

Conforme Moccelin, a empresa começou nesta semana a executar as cabeceiras do pontilhão, nas imediações da Sociedade Recreativa Esportiva São Rafael, após terem sido colocados 15 módulos de uma galeria, no dia 17 de abril. Depois da construção da ponte é necessário um tempo de cura do concreto, de 21 dias. Também será feito o aterro naquele ponto da via. A última etapa será a implantação do calçamento e construção das calçadas de passeio. “Ainda não temos como dizer quando o trafego de veículos e pessoas será liberado neste ponto da rua. Isso depende do avanço dos trabalhos por parte da executora da obra”, frisa.

Diante da necessidade da retirada do pontilhão antigo, a via, no referido ponto, está interrompida. “Só nos resta pedir um pouco mais de colaboração e paciência dos usuários. Para receber a parte nova é preciso retirar a antiga, sendo necessário esse inconveniente”, assinala o secretário.

A pavimentação da rua Nicolau Zart, dividida em trechos 1 e 2, iniciou em maio de 2015. Ao todo serão pavimentados 490 metros, com uma pista de nove metros de largura e mais dois metros e meio de calçada de passeio, de cada lado, desde a rua Frederico Germano Haenssgen até as imediações da Sociedade. A obra está sendo possível a partir de duas emendas parlamentares, de R$ 295 mil do deputado federal Ronaldo Zulke (PT) e R$ 245 mil do deputado federal Renato Molling (PP), além de uma contrapartida do município na ordem de R$ 95 mil.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul