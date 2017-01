Inicia mais uma edição do Curso de Elaboração de Vinho Colonial em Ilópolis

Com a participação de cerca de 30 produtores dos municípios de Putinga e Ilópolis, teve início na sexta-feira (13), na sala do Cine Inovare, em Ilópolis, mais uma edição do Curso de Elaboração de Vinho Colonial. Dividida em dois módulos, uma teórica e outra prática, a atividade visa a qualificar a produção de vinhos coloniais a partir da troca de experiências entre os envolvidos, aproximando o público participante de tecnologias que possam aperfeiçoar o processo de fabricação do produto.

Na ocasião, o técnico agrícola da Emater/RS-Ascar, Fabiano Zenere, abordou diversos temas, entre eles a qualidade da uva que é essencial para fazer um bom vinho, local adequado para armazenar as garrafas e recipientes apropriados para a produção da bebida. Sobre o manejo da uva, o processo de desengace, o esmagamento e a correção do teor de açúcar dos mostos foram salientados pelo técnico. “Até mesmo o horário e a temperatura da colheita podem interferir no produto final, se não forem observados alguns detalhes”, explica Zenere.

Ainda sem data definida, o curso segue no final desse mês, com atividades práticas sobre elaboração de vinhos coloniais que serão realizadas na propriedade do agricultor Edgar Dallaqua, da localidade de Linha São José. O curso culminará em um grande evento para avaliação de vinhos que deverá ocorrer em julho, também em Ilópolis, e que tem como objetivo dar um retorno para os produtores a respeito dos vinhos produzidos. O evento, tradicional na parte alta do Vale do Taquari, é regional.

Da etapa inicial da capacitação participaram autoridades como o gerente adjunto da Emater/RS-Ascar, Carlos Lagemann, o secretário de Agricultura de Ilópolis, Jurandir Marques e o assistente técnico regional em Sistema de Produção Vegetal da Emater/RS-Ascar, Derli Bonine. Lagemann valorizou o trabalho em parceria, como forma de qualificar o acesso e a difusão de políticas públicas. “E esta área (a da produção de vinhos coloniais) certamente ainda tem muito a crescer”, analisou.

Texto: Ascom Emater