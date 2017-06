Iniciada construção de 300 gavetas mortuárias no cemitério municipal

A Prefeitura de Lajeado, através da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas), iniciou na segunda-feira (26), a construção de 300 gavetas mortuárias no cemitério municipal, localizado no Bairro Florestal. Serão investidos R$ 341 mil na construção de 256 gavetas mortuárias normais e outras 44 gavetas do tipo ossário.

Como não há mais espaço para enterrar nenhuma pessoa no referido cemitério, nem mesmo gavetas disponíveis, foi necessário exumar 126 corpos do cemitério para viabilizar a construção das 300 gavetas. Para comunicar as famílias sobre a exumação das pessoas que foram enterradas no cemitério, edital foi publicado em jornal de grande circulação no município. Comunicados também foram dispostos nas unidades básicas de saúde para reforçar a divulgação. Dos 126 corpos exumados, 24 encontram-se sem identificação, já que não havia inscrição alguma nas lápides. Os túmulos foram fotografados, com sua localização identificada no cemitério e numerados antes de serem exumados, no sentido de viabilizar a futura identificação por parte de familiares e/ou responsáveis.

“Fotografamos os túmulos e catalogamos os corpos com o máximo de informações possíveis”, revela Anuar Machado dos Santos, responsável pelo local. Segundo ele, ao longo dos anos, o objetivo é transformar todo cemitério em túmulos do tipo gaveta, a fim de ampliar o espaço disponível. Os restos mortais que não forem identificados posteriormente serão dispostos em túmulos do tipo ossário. O trabalho possui amparo legal para ser realizado, sendo que há, inclusive, a lei municipal nº 10.007, de 24/12/2015, que proíbe o enterro de uma segunda pessoa em túmulos já construídos no referido cemitério. Os familiares que desejam saber onde serão dispostos os restos mortais de seus entes devem entrar em contato com a Sthas através do telefone 3982 1093. Atualmente, as famílias que precisam enterrar um parente falecido podem fazê-lo no cemitério municipal localizado na divisa dos bairros Jardim do Cedro e Santo Antônio, na Rua Arnoldo Uhry, onde ainda restam oito gavetas disponíveis.

Texto: Ascom Lajeado