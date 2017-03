Iniciada obra de perfuração de poço tubular no Vale dos Pinheiros

O vice-prefeito de Encantado Enoir Cardoso juntamente com a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Jaqueline Taborda (PDT), estiveram na tarde da terça-feira (14) vistoriando as obras de perfuração de um poço tubular para abastecimento de água no loteamento Vale dos Pinheiros.

Este trabalho faz parte do acordo firmado no dia 22 de fevereiro, quando a vereadora Jaqueline esteve com o Prefeito Adroaldo Conzatti no Gabinete do deputado Gerson Burmann (PDT), atualmente exercendo o cargo de Secretário Estadual de Obras, Saneamento e Habitação. Após a conclusão deste poço, os trabalhos serão direcionados para Linha Alegre. Cada poço terá aproximadamente 320 metros de profundidade.

Texto: Ascom Encantado